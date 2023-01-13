Росстат сообщил о размере естественной убыли россиян

Федеральная служба государственной статистики Естественная в пятницу, 13 января, опубликовала данные, согласно которым убыль населения России за январь – ноябрь 2022 года составила 543,4 тыс. человек, что в 1,74 раза ниже, чем за аналогичный период в 2021 году. Тогда этот показатель составлял 945,1 тыс. человек.

В информации, опубликованной на сайте ведомства, говорится, что «естественная убыль составила 543 тыс. 401 человек, что ниже аналогичного показателя за январь – ноябрь 2021 года в 1,74 раза». В тоже время, согласно данным Росстата «с января по ноябрь 2022 года родились 1,197 млн. детей, тогда как за аналогичный период 2021 года – 1,284 млн детей. Таким образом, рождаемость снизилась на 6,8%. Также на 21,9% сократилась смертность. За 11 месяцев прошлого года умерли 1,741 млн человек, в январе – ноябре 2021 года – 2,23 млн. человек».

«Естественная убыль в ноябре 2022 года также сократилась в 3,4 раза по сравнению с 2021 годом и составила 41,7 тыс. человек. Кроме того, показатели смертности в ноябре снизились на 42,7%, а показатели рождаемости – на 8%. Младенческая смертность снизилась на 8,5% по сравнению с ноябрем 2021 года», – сообщили в Росстате.

Кроме того, в России в январе – ноябре 2022 года выросло число бракосочетаний и разводов. «За 11 месяцев было зарегистрировано 974,3 тыс. браков, что на 13,3% выше, чем за январь – ноябрь 2021 года. Также было зарегистрировано 625, 6 тыс. разводов, показатель вырос на 6,2%», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Иван Бабурин

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