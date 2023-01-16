«Одноклассники» запустили проект с экскурсиями по архитектурным стилям

В «Одноклассниках» появился проект по архитектурным стилям для начинающих. С 16 по 22 января в группе «Глазами инженера» пройдет серия видеоэкскурсий и выйдут посты об определенной эпохе на примерах известных московских зданий. Пользователи познакомятся с несколькими архитектурными стилями: авангардом, сталинским «большим стилем» и советским модернизмом.

Первая экскурсия будет посвящена авангарду. Из нее пользователи узнают, как в здании дома-коммуны на улице Орджоникидзе воплотились все принципы современной архитектуры, сформулированные архитектором Ле Корбюзье: ножки-опоры, плоские кровли, свободные планировки и фасады, ленточные окна. В видео 18 января расскажут, как выбирали места для строительства сталинских высоток, из какого материала выполнена отделка фасада высотки у Красных ворот, а также в чем ключевые отличия сталинского «большого стиля». 20 января на примере микрорайона Северное Чертаново пользователи рассмотрят, как модернизм взаимодействует с ландшафтным дизайном и предлагает для горожан подземные проезды и парковки, а также зимние и летние сады.

«Мы выбрали эти три стиля как основные в нашей стране в XX веке. Часто степень ценности зданий связывают с их возрастом: мол, чем старее, тем больше заслуживает внимания. Мы же уверены, что и недавнее наследие крайне интересно и ждет нашего внимательного изучения», – уверена команда «Глазами инженера». – В Москве много архитектурных объектов, возникших в XX веке, они преобразили ткань города, но во многом связаны с его историей и спецификой. Например, авангард стал логическим продолжением рационального модерна 1900-х годов, а сталинские высотки вдохновлены не только американскими небоскребами, но и башнями Московского Кремля».

Помимо лекций в группе проекта появятся карточки с отличительными характеристиками различных архитектурных эпох на примере известных московских зданий, которые помогут каждому узнать что-то новое об архитектуре в столице.

Москва, новый День, Марина Иванова

© 2023, РИА «Новый День»