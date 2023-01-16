Лондон заблокировал шотландский закон о разрешении смены пола с 16 лет

Министр по делам Шотландии Алистер Джек в понедельник, 16 января, заявил, что правительство Великобритании приняло решение заблокировать ранее принятый парламентом Шотландии закон, разрешающий подросткам менять пол с 16 лет, – сообщают СМИ.

В распространенном заявлении министра говорится: «Я принял решение применить статью 35 Закона о Шотландии от 1998 года. Речь идет о первом задействовании указанной статьи, которая позволяет властям Соединенного Королевства блокировать инициативы шотландских законодателей. В данном случае это было сделано на том основании, что если бы закон вступил в силу, он оказал бы отрицательное воздействие на действие принятого в Соединенном Королевстве законодательства о равноправии».

Следует отметить, что заблокированный сегодня законопроект был одобрен в декабре 2022 года, тогда за него проголосовали 86 шотландских депутатов, 39 высказались против.

Закон предусматривал, что шотландские подростки могут на два года раньше, с 16 лет, подавать запрос на получение сертификата о признании их пола, начиная с 2023 года. Причем, для этого не нужно было бы представлять медицинское заключение о расстройстве гендерной идентичности, как это требуется в Великобритании сейчас.

Лондон, Иван Бабурин

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