Илон Маск провел опрос об отношении к Всемирному экономическому форуму в Давосе

Американский миллиардер предприниматель, владелец Twitter Илон Маск в среду, 18 января, провел опрос в своей социальной сети на предмет – «должен ли Форум в Давосе контролировать мир», – сообщают СМИ.

В своем аккаунте Маск предложил пользователям ответить на вопрос: «Всемирный экономический форум должен контролировать мир?» «Да?» или «Нет?»

По состоянию на 22:54 мск. в опросе приняло участие более 1,1 млн. человек, из которых 86,3% ответили отрицательно, остальные согласились с тем, что форум в Давосе должен «контролировать мир».



Напомним, что 30 декабря 2022 года Илон Маск написал в Twitter, что на Форум в Давосе не поедет, поскольку считает его скучным. Следует отметить, что после заявления миллиардера организаторы мероприятия заявили, что приглашение бизнесмену не отправляли.

Вашингтон, Иван Бабурин

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