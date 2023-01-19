Instagram и Facebook разрешат показывать соски спустя 10 лет цензуры

Соцсети Instagram* и Facebook* разрешат показывать изображения женских сосков. До этого в течение десяти лет социальные сети блокировали фото, иллюстрации и видео с этой частью женского тела. Мужские соски при этом демонстрировать не запрещалось. Американские феминистки даже создали движение Free the nipple («Освободите соски»), чтобы заставить владельцев соцсетей разрешить публикацию таких изображений.

Примечательно, что поводом отменить цензуру стало не движение, организованное женщинами, а права ЛГБТ+. Скандал разгорелся после того, как алгоритмы соцсетей, входящих в Meta, автоматически удалили снимки трансгендерной пары из США. После жалобы администраторы вручную восстановили фото, а после набсовет компании рассмотрел ограничения, придя к выводу, что правила должны быть едиными для мужского и для женского тела. «Ограничения и исключения из правил, касающихся женских сосков, обширны и сбивают с толку, особенно в том, что касается трансгендерных и небинарных людей», – говорится в сообщении наблюдательного совета компании Meta.

Екатеринбург, Елена Сычева

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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