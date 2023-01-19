Итоги опроса: 2/3 россиян проводят свободное время перед телевизором и в сети

«Одноклассники» опросили жителей 11 крупных городов России о том, чем они увлекаются. Можно было выбрать несколько вариантов. Как оказалось, большинство – 69 % – свободное время предпочитают проводить перед телевизором или в интернете. Половина опрошенных занимаются хозяйством и бытовыми делами, практически столько же людей проводят досуг в соцсетях. Читают книги около трети респондентов, 20 % воспитывают детей и внуков, путешествуют 16 % людей, только 12 % сказали, что получают дополнительное образование, а у 6 % опрошенных нет свободного времени.

Что касается хобби, то популярное – это кулинария. Россияне (в 36% случаев) любят изучать новые рецепты блюд и напитков, готовить, выпекать и экспериментировать со вкусами. Это увлечение особенно разделяют респонденты в возрасте 45-54 лет. На втором месте – активный отдых и туризм (в 31% случаев): долгие прогулки, трекинг, путешествия и пр. Любопытно, что женщины чаще мужчин увлекаются подобным. На третьем месте по стране – занятия спортом (в 30% случаев). Такой образ жизни чаще всего интересен молодым людям от 18 до 24 лет.

Эксперты соцсети проанализировали, как связаны увлечения и социальные связи людей. Например, почти половина участников исследования нашли c помощью хобби друзей, треть – близких по духу людей и единомышленников, другие 12% россиян благодаря общему увлечению обрели любовь и начали встречаться со своими вторыми половинками. И всё же многие россияне испытывают потребность в поиске друзей по интересам – об этом заявили 42% опрошенных. Каждый второй старается найти единомышленников в социальных сетях, в специализированных группах и пабликах по теме хобби или посещает кружки и секции (в 21% случаев).

Кроме того, «Одноклассники» проанализировали самые популярные категории в собственном сервисе «Увлечения», аудитория которого более 20 миллионов человек. В топ-5 вошли кулинария, мода и красота, авто, рыбалка и рукоделие. В рамках категорий чаще всего смотрят рецепты выпечки, лайфхаки автотюнинга, дневной и вечерний макияж, секреты ловли щуки, художественную резьбу и лоскутное шитье.

Москва, Марина Иванова

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