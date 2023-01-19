На индексацию соцвыплат будет направлено более 150 миллиардов рублей

Министерство финансов РФ в четверг, 19 января, сообщило, что в 2023 году на индексацию социальных выплат будет направлено более 150 миллиардов рублей.

В сообщении в Telegram-канале министерства говорится: «Расходы на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля 2023 года составят 152,4 млрд рублей. Индексация коснется более 40 мер соцподдержки населения, в том числе ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячной страховой выплаты. … Размер материнского капитала на первого ребенка будет увеличен и составит почти 587 тысяч рублей, а на второго ребенка – почти 775,6 тысячи».

Москва, Иван Бабурин

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