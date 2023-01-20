В Новосибирской области военные с семьями отметили Крещение Господне (ФОТО, ВИДЕО)

Военнослужащие в Новосибирской области вместе с семьями отметили православный праздник Крещение Господне 19 января.
Военные отмечают Крещение
Для них организовали автобусы, чтобы доставить до купели, а также установили палатки и полевую кухню. Кроме того, во всех молитвенных комнатах и храмах воинских частей объединения в праздник прошли праздничные богослужения, сообщили в пресс-службе ЦВО.
Видео предоставлено пресс-службой ЦВО
Новосибирская область, Владислав Тринько
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