российское информационное агентство 18+

Удаление сосулек с крыш зданий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 21 января 2023, 15:18 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

В Новосибирской области военные с семьями отметили Крещение Господне (ФОТО, ВИДЕО)

Кадр с видео, предоставленного ЦВО

Военнослужащие в Новосибирской области вместе с семьями отметили православный праздник Крещение Господне 19 января.

Военные отмечают Крещение

Для них организовали автобусы, чтобы доставить до купели, а также установили палатки и полевую кухню. Кроме того, во всех молитвенных комнатах и храмах воинских частей объединения в праздник прошли праздничные богослужения, сообщили в пресс-службе ЦВО.

Видео предоставлено пресс-службой ЦВО

Новосибирская область, Владислав Тринько

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Видеорепортаж, Общество,