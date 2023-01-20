В Новосибирской области военные с семьями отметили Крещение Господне (ФОТО, ВИДЕО)

Военнослужащие в Новосибирской области вместе с семьями отметили православный праздник Крещение Господне 19 января.

Военные отмечают Крещение

Для них организовали автобусы, чтобы доставить до купели, а также установили палатки и полевую кухню. Кроме того, во всех молитвенных комнатах и храмах воинских частей объединения в праздник прошли праздничные богослужения, сообщили в пресс-службе ЦВО.

Видео предоставлено пресс-службой ЦВО

Новосибирская область, Владислав Тринько

© 2023, РИА «Новый День»