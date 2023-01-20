Обнаруженную в Австралии самую крупную в мире жабу усыпили и передали в музей

В Австралии на севере штата Квинсленд, в национальном парке Конвей, рядом с пешеходной тропой рейнджерами была обнаружена гигантская тростниковая жаба рекордных параметров, – сообщает в пятницу, 20 января, телеканал ABC.
На сайте телеканала сообщается, что «обнаруженная рейнджерами жаба в длину 25 см и весит 2,7 кг. Земноводное может претендовать на место в Книге рекордов Гиннесса, так как до сих пор самой крупной в мире считалась жаба, найденная в 1991 году и весившая 2,65 кг».
Рейнджер Кайли Грей в комментарии телеканалу сказала, что наткнулась на гигантскую жабу при расчистке тропы и сначала не поверила своим глазам.
«Я решила, что меня кто-то разыгрывает. Но потом я поняла, что она дышит», – рассказала рейнджер о своей находке.
«Для жабы-рекордсменки встреча с рейнджерами закончилась трагически: ее усыпали и доставили в музей Квинсленда», – говорится в сообщении на сайте телеканала ABC.
Канберра, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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