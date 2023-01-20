Патриарх Кирилл призвал духовенство мобилизовать прихожан для сбора помощи участникам СВО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу, 20 января, призвал духовенство Русской православной церкви (РПЦ) мобилизовать своих прихожан, чтобы они еще активнее собирали вещи и продукты для участников СВО.

В заявлении патриарха, опубликованном на сайте РПЦ, говорится: «И если мы говорим, что церковь – со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня. Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты. Ищите возможности, собирайте деньги, отправляйте посылки, по возможности сами поезжайте, поддержите военнослужащих. Церковь уже оказывает помощь, но в нынешних обстоятельствах, когда России противостоит «западный мир», следует усилить поддержку военнослужащих, которые находятся на передовой»

«И сегодня я обращаюсь не только к присутствующему здесь духовенству – я хотел бы обратить слова ко всей церкви, ко всем нашим священнослужителям. Потому что настало время, когда мы должны быть вместе с нашим страждущим народом и в первую очередь с теми, кто ценой жизни защищает наших православных людей на Донбассе» – заявил предстоятель Русской православной церкви

Москва, Иван Бабурин

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