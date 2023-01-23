В Сербии снова нашли золото

Президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации в понедельник, 23 января, заявил, что в стране обнаружено месторождение золота, которое по своим запасам может войти в сотню крупнейших в мире, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления Вучич сказал: «Мы нашли еще одно место с гораздо большим количеством золота, чем в Жагубице. Сейчас проводятся дополнительные проверки, но, согласно предварительным данным, речь идет об одном из ста богатейших, а может и еще более крупном месторождении золота во всем мире».

В свою очередь, министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Негре ранее заявила, что крупное месторождение золота обнаружено в сербском муниципалитете Жагубица.

Белград, Иван Бабурин

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