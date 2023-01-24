В «Одноклассниках» пройдет турнир десяти гроссмейстеров

С сегодняшнего дня стартует турнир «Шахматные звезды – 2023». Десять выдающихся гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии, Испании и Казахстана в прямом эфире будут показывать свое мастерство, это Сергей Карякин, Теймур Раджабов, Александр Грищук, Франсиско Вальехо, Санан Сюгиров, Владислав Артемьев, Раунак Садхвани, Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Бибисара Асаубаева.

Соревнования среди детей, а также игры гроссмейстеров продлятся до 30 января. Наблюдать за ними можно будет в группе «ТРК VEGAS» в «Одноклассниках». На протяжении турнира пользователи соцсети смогут увидеть эксклюзивные интервью со всеми гроссмейстерами турнира. Поддержать участников соревнований пользователи смогут с помощью тематического стикерпака. Кроме того, запланированы дополнительные мероприятия по популяризации шахматного спорта среди молодежи: открытые мастер-классы от гроссмейстеров и тематические встречи.

Москва, Марина Иванова

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