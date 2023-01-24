Стрелки «Часов судного дня» стали ближе к «ядерной полуночи» на 10 секунд

Американский «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists), перевел на 10 секунд ближе к «ядерной полуночи» стрелки на символических «Часах Судного дня», что стало самым близким положение к полуночи за все время существования часов. Сейчас они показывают «беспрецедентную опасность», – сообщают СМИ.

В заявлении президента и главного исполнительного директора Bulletin of the Atomic Scientists Рэйчел Бронсон, опубликованном на сайте бюллетеня, говорится, что «решение перевести стрелки в это положение было нелегким».



«Мы живем во времена беспрецедентной опасности, и часы Судного дня отражают эту реальность. 90 секунд до полуночи, что стало самым близким временем до полуночи, на которое часы когда-либо были установлены, и это решение наши эксперты приняли нелегко. У правительства США, его союзников по НАТО и Украины есть множество каналов для диалога. Мы призываем лидеров использовать все из них в полной мере, чтобы повернуть время вспять», – заявила Бронсон.



Как отмечают СМИ, сейчас часы установлены в положение «90 секунд до полуночи», главным образом, из-за ситуации на Украине. При этом отмечается, что перевод стрелок ближе к «ядерной полуночи» также повлияли сохраняющиеся угрозы, связанные с развитием технологий и биологических угроз, таких как COVID-19, а также с климатическим кризисом и разрушением глобальных норм и институтов, необходимых для снижения рисков.

Вашингтон, Иван Бабурин

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