Армия Израиля объявила набор «тайных агентов»

Управление военной разведки Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), отвечающее за сбор информации через агентурные сети и осведомителей, опубликовало объявление о поиске кураторов, – передают израильские СМИ.

Сообщается, что на сайте 504 подразделения ЦАХАЛа опубликована форма для связи, с помощью которой можно оставить свои контакты.

«Процесс отбора кандидатов займет около полугода, он включает проверку кандидата службами безопасности. Отобранных курсантов ждет девятимесячный «ульпан» (учебное учреждение или школа для изучения языка) по изучению арабского языка и шестимесячный курс профессиональной подготовки, за которым последует стажировка продолжительностью от трех до шести месяцев», – говорится в объявлении по набору агентов.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»