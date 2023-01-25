В Рунете запустили «Месяц Приморского края»

«Одноклассники» вместе с Министерством культуры и архивного дела Приморья запустили спецпроект «Месяц Приморского края». С 25 января по 23 февраля пользователи смогут познакомиться поближе с культурой и особенностями далекого региона Приморья. Всем желающим будут доступны видео о легендах этого края и истории главных культурных объектов региона: театров, филармоний, галерей и музеев. Каждую неделю редакция проекта будет рассказывать о главных событиях недели и делиться маршрутами для самостоятельных путешествий, которые будут полезны не только туристам, но и помогут жителям региона посмотреть на Приморье по-новому.

Все желающие также смогут проверить свои знания культуры региона и пройти онлайн-квиз. А те, кто знают Приморье лучше всех, смогут поучаствовать в конкурсе и посетить ключевые достопримечательности Приморья: картинную галерею, драматический театр молодежи, драматический театр им. М. Горького и театр кукол. Кроме того, «Одноклассники» для этого проекта в сервисе «Моменты» выпустят тематические рамки и маски с фоном Приморского края, а еще пользователи смогут отправить стикеры с главными символами региона.

Москва, Марина Иванова

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