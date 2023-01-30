Поп-звезды и блогеры озвучили советские диафильмы в новом проекте «Одноклассников»

Социальная сеть «Одноклассники» и Госфильмофонд России переосмыслили формат диафильмов.

Произведения на слайдах были любимым развлечением с середины XX века и до сих пор вызывают теплые эмоции у старшего поколения. В рамках проекта архивные коллекции Госфильмофонда были оцифрованы и озвучены популярными актерами, музыкальными исполнителями и блогерами. Новый формат позволит современным детям познакомиться с легендарными лентами, а их родителям – вспомнить былые ощущения и взглянуть на диафильмы под другим углом.

На сайте мультимедийного проекта ОК «Мы в музей» можно послушать 11 обновленных диафильмов. «Морозко» появится в исполнении актеров театра и кино Анастасии Паниной и Александра Давыдова, персонажи «Сказки про Бабу-ягу» заговорят голосами Лои из поп-группы 5sta Family и певицы Ваша Маруся. Историю о волке «Белый Клык» прочитает Гоша Куценко, «Басни дедушки Крылова» – певец Денис Клявер и автор группы «Путешествия глазами ребенка» Татьяна Гриценко. Блогер ОК Александра Воробьева и музыкант Петр Погодаев специально для проекта вжились в роли героев «Малахитовой шкатулки», Анита Цой – «Зеркала и обезьяны». Юлия Савичева расскажет сказку «12 месяцев», Бьянка – «Усатый-полосатый». А Васю и Валеру из группы 5sta Family теперь можно будет услышать в звуковой версии диафильма «Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос».

«Диафильмы – это самые яркие воспоминания нашего детства, когда мы собирались в узком семейном кругу, погружаясь в необыкновенный мир, где история, рассказанная при помощи красочного изображения и текста, оставляла незабываемые эмоции. Мы рады, что этот формат семейного досуга получит вторую жизнь в интернете благодаря Госфильмофонду и социальной сети «Одноклассники», – отметил генеральный директор Госфильмофонда России Александр Павлов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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