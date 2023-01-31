За год в России выпили 759 миллионов литров водки: карта самых пьющих регионов

Сегодня в России отмечается День водки – 31 января 1865 года Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою». К этому дню на основе данных Росалкогольругелирования о продажах водки в магазинах «Новый День» проанализировал, как употребляли этот напиток на протяжении всего прошлого года.

За год жители России выпили 759 миллионов литров водки. Это самый любимый алкогольный напиток россиян, каждый третий литр алкоголя, который покупают в российских магазинах, – это сорокоградусная. И если коньяки, ликеры, шампанское имеют сезонность, их чаще берут к праздникам, то водку употребляют ежемесячно с практически одинаковой частотой. Ее пьют и под Новый год, и в холодные зимние месяцы, и в летнюю жару, когда наступает свадебный сезон, и в осеннюю пору, когда заканчиваются отпуска, опадают листья и меняется погода. Немного спадает активность в феврале, видимо, после бурных январских возлияний.

В абсолютных числах самые пьющие регионы – это Московская область и Москва, там за год выпили по 65 и 52 миллиона литров. В Татарстане и Санкт-Петербурге выпивают более 26 миллионов литров водки, на пятом месте – Свердловская область – почти 25 миллионов литров в год. Но эти регионы и одни из самых населенных.

Если пересчитать весь выпитый алкоголь на количество проживающих, то в лидерах будет Карелия. Каждый житель этой республики за прошлый год выпил по 29 литров водки, то есть почти пять бутылок в месяц. Это включая младенцев, беременных и убежденных трезвенников. В Ненецком АО и на Сахалине выпивают по 27 литров водки на человека, в Магадане – по 26. В центральной части России главные любители выпить сосредоточились в Московской области – по 24 литра огненной воды на человека.

В УрФО этот напиток любим в ЯНАО – в среднем каждый ямалец купил в прошлом году себе 20 литров, жители Свердловской области затарились чуть скромнее – по 18 литров. Курганцы покупали по 12 литров, то есть по две бутылки в месяц.

Главные трезвенники живут на Северном Кавказе. Средний чеченец в год выпивает, согласно официальной статистике, примерно 300 грамм. Ингуш употребляет литр, в Кабардино-Балкарии и Дагестане ограничились двумя литрами. Подробнее смотрите на карте регионов.

На карте отсутствуют данные о новых российских регионах, так как данные по ним соответствующими официальными органами не собирались и не публиковались

Как пьют водку в России

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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