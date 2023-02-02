«Госуслуги» сообщают о приостановке выдачи загранпаспортов на 10 лет

На сайте госуслуг сегодня появилось официальное уведомление о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца – с биометрическими данными. Теперь можно заказать только «обычный» паспорт, на 5 лет.

«С 2 февраля прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен. Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через «Госуслуги», дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе. Если вы подали заявление на загранпаспорт нового образца не через «Госуслуги» (например, через МФЦ), вам следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта», – говорится на «Госуслугах».

Тем, кто только планировал подавать заявление, портал предлагает перейти во вкладку «Загранпаспорт старого образца».

О проблемах с выдачей «биометрии» в последние дни сообщали россияне из разных регионов России. Где-то выдачу документов задержали на два месяца, где-то заявление сразу не было принято.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

© 2023, РИА «Новый День»