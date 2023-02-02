В МВД РФ разъяснили ситуацию с приостановкой приема новых заявок на выдачу загранпаспортов с электронным носителем

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг, 2 февраля опровергла информацию о том, что в связи с приостановкой выдачи загранпаспортов нового образца при повторной подаче заявления на оформление документа сроком действия пять лет ранее оплаченная госпошлина не будет возвращена, – сообщает ТАСС.

Агентство пишет, что Ирина Волк заявила следующее: «При наличии поданного заявления для оформления заграничного паспорта с электронным носителем информации и необходимости срочного выезда за пределы территории России в кратчайшие сроки оформляется заграничный паспорт сроком действия пять лет при оплате государственной пошлины. Государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возвращена при отказе заявителя от получения государственной услуги».

«Для решения указанных вопросов следует обратиться в подразделение по вопросам миграции, даже в том случае, если заявление о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации подано через «Криптобиокабину» в МФЦ. По всем поданным заявлениям паспорта будут оформлены и выданы по мере готовности, о чем граждане будут уведомлены», – заявила официальный представитель МВД РФ.

Отметим, что ранее сегодня Госуслуги сообщили, что прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем временно приостановлен со 2 февраля. В связи со сложившейся ситуацией в СМИ появилась информация о том, что граждане, которые ожидают загранпаспорт нового образца, должны оплатить пошлину еще раз за оформление документа сроком действия пять лет, при этом ранее уплаченная сумма возвращена им не будет.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков так прокомментировал ситуацию с загранпаспортами: «Наверняка какие-то там технические проблемы с чипами или еще что-то. Не стоит уделять этому много внимания. Будьте проще, используйте обычные паспорта».

Москва, Иван Бабурин

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