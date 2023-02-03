Почти сто процентов японцев относятся к России «недружелюбно»

Правительство Японии в пятницу, 3 февраля, опубликовало итоги ежегодного опроса граждан страны, согласно которым почти 100% японцев относятся к России «недружелюбно», – сообщает информационное агентство Kyodo.

Агентство пишет, что опубликованных японским правительство исследовании говоится, что «94,7% граждан Японии относятся к России «недружелюбно». Годом ранее этот показатель составлял 86,4%. Результат последнего исследования является самым высоким с момента добавления этого вопроса в исследование в 1978 году. Только 5% респондентов отметили, что они «дружелюбны» по отношению к России, что также является рекордно низким показателем. В прошлом году он составлял 13,1%».

«Рекордно низкие 3,1% жителей Японии считают нынешние японо-российские отношения «хорошими». В предыдущем опросе данный показатель составлял 20,6%. Процент тех, кто считает отношения двух стран плохими, увеличилось с 79,0% до 92,3%», – говорится в публикации Kyodo.

Следует отметить, что 57,7% принявших участие в опросе заявили о важности российско-японских связей, однако и этот показатель также снизился с 73,1% и стал самым низким с момента добавления этого вопроса в 2016 году.

«Ежегодное исследование правительства Японии по дипломатическим вопросам проходил с 6 октября по 13 ноября 2022 года. Опрос проводился по почте и охватил 3000 граждан Японии в возрасте 18 лет и старше. Достоверные ответы были получены от 1732 из них (57,7%). Правительство начало проводить аналогичные опросы в 1975 году», – сообщает Kyodo.

Токио, Иван Бабурин

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