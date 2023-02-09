Англиканская церковь будет «безоговорочно и радостно» благословлять однополые браки

Генеральный синод Церкви Англии в четверг, 9 февраля, принял решение благословлять однополые пары и качаться «за вред, причиненный церковью сексуальным меньшинствам», – сообщают британские СМИ.

В пресс-релизе Англиканской Церкви говорится: «Мы прошли долгий путь, чтобы добраться до этого момента. Впервые англиканская церковь публично, безоговорочно и радостно приветствует однополые пары в церкви. Церковь по-прежнему имеет глубокие разногласия по этим вопросам, затрагивающим суть нашей человеческой идентичности».

В свою очередь, архиепископы Кентерберийский Джастин Уэлби и Йоркский Стивен Коттрелл заявили: «Как архиепископы, мы обязуемся уважать совесть тех, для кого это заходит слишком далеко, и гарантировать, что у них есть все заверения, необходимые им для сохранения единства Церкви, пока продолжается этот разговор».

Лондон, Иван Бабурин

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