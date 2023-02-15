«Одноклассники» запускают новое шоу от продюсера «Фабрики звезд»

Известный продюсер и бизнес-тренер Лина Арифулина запускает оригинальное шоу «Поговорим начистоту» в социальной сети «Одноклассники». В нем команда экспертов поможет героиням преобразиться и изменить жизнь к лучшему. Эфиры пройдут 25 и 27 февраля в группе ОК «Мастерская Лины Арифулиной».

«В каждом выпуске шоу обычные, казалось бы, девушки и женщины будут преодолевать внутренние кризисы, «упаковывать» себя и сиять, как настоящие звезды. Налаживать отношения с близкими, готовиться к новым карьерным вершинам и по-новому смотреть на свои хобби», – описывает свой проект Лина Арифулина.

В команду продюсера входят стилист по волосам Дмитрий Винокуров, бьюти-эксперт и нутрициолог Светлана Гребенькова, имиджмейкер Яна Жбанова и другие. Психологи, наставники и стилисты будут сопровождать участниц на пути перемен, а в конце их ждет исполнение самой заветной мечты.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2023, РИА «Новый День»