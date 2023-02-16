В России предложили сократить летние каникулы для учащихся

Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХигС) выступили с предложением сократить летние каникулы, – сообщается на сайте KP.ru.

В РАНХигС заявили, что летние каникулы в России самые длинные в мире, они длятся три месяца. Для сравнения – в Великобритании, Германии и Дании летом гуляют только полтора месяца, во Франции – два месяца, и только в Испании почти как в России, но все равно – на неделю меньше.

«Предложения о сокращении летних каникул звучат не впервые, но раньше аргументы сводились к тому, что «за лето все забывают». В РАНХиГС посмотрели на дело иначе: летом дети бегают-прыгают, себя калечат и даже убивают. По данным академии, смертность у детей 5-9 лет летом вырастает на 21%, а у подростков 10-14 лет даже на треть. Постарше – поразумнее, но рост тоже есть (15-19 лет – на 19%). Эксперты говорят: изучили, что в других странах, там такого нет», – говорится в публикации в публикации KP.ru.

Журналисты «Комсомолки» пишут, что «скорее всего, решение будет принято (но вряд ли уже этим летом)». Отмечается, что главным аргументом в пользу сокращения летних каникул является сильная перегруженность школьной программы.

Москва, Иван Бабурин

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