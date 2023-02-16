На вьетнамской скотобойне обнаружено четыре тонны «кошатины»

Вьетнамские правоохранители обнаружили на скотобойне в провинции Донг Тхап в дельте реки Меконг четыре тонны кошачьего мяса, а также 480 живых кошек, – сообщает в четверг, 16 февраля, издание VnExpress.

Как сообщили инспекторы, происхождение кошачьего мяса остается неясным, оно находилось в холодильнике и не имело никаких сертификатов или документов.

«Скотобойня собирала и перевозила животных без ветеринарно-гигиенических сертификатов», – отметили вьетнамские правоохранители.

Со своей стороны, представитель животноводческой фабрики сказал, что кошки были куплены в нескольких местах в дельте Меконга. По его словам, тушки животных должны были быть перевезены в северный Вьетнам, где из них должны были сделать костный клей, а также традиционное лекарство.

В свою очередь, глава отдела животноводства провинции Донг Тхап Во Бе Хьен заявил, что четыре тонны кошачьего мяса будут утилизированы, а живые кошки будут переданы на кошачью ферму для медицинского осмотра и вакцинации перед транспортировкой.

«Скотобойне запрещено разделывать оставшихся живых кошек, но им будет разрешено перевозить их, как только будут получены соответствующие документы. Ферма будет оштрафована, а ее владельцы и руководство наказаны, при этом ответственность за случившееся будет нести Департамент экологической полиции», – заявил глава отдела животноводства провинции Донг Тхап.

Ханой, Иван Бабурин

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