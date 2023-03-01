Мэр чешского города Пльзень Роман Заржицки возмутился украинскими дискотеками под названием Bandera* Party, проводимыми в клубе Arena, – сообщает в понедельник, 1 марта, чешский портал 420on.cz

На своей странице в одной из соцсетей мэр Пльзеня написал: «Я призываю всех порядочных владельцев ресторанов и других развлекательных заведений не предоставлять места организаторам подобных мероприятий. В то же время я прошу граждан Украины вести себя прилично в Пльзене и благодарю тех, кто это делает. Бандера* был военным преступником. Бандеровцы несут ответственность и за массовые убийства чехословацкого населения. Такие действия для меня неприемлемы. Однако, что касается проведения мероприятия в частном заведении, у нас очень ограниченные возможности. Поэтому мы находимся в контакте с полицией Чешской Республики».

Со своей стороны пльзенская полиция в своем микроблоге в Twitter сообщила следующее: «Мы уделяем должное внимание запланированной танцевальной вечеринке под названием Bandera* Party, которая должна состояться в Пльзене. В настоящее время собираем и оцениваем необходимую информацию».

*Лицо, признанное пособником нацистов в годы Великой Отечественной войны

Пльзень, Иван Бабурин

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