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Пятница, 3 марта 2023, 18:17 мск

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Мальчик, раненый украинскими террористами, представлен к награде Следственного Комитета

Председатель СК России Александр Бастрыкин Фото – СКР

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин в пятницу, 3 марта представил 10-летнего Федора, проявившего героизм, спасая двух девочек во время атаки террористов в Брянской области к награждению ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

В сообщении в Telegram-канале СК РФ говорится: «По поручению председателя Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина ведомственной медалью «Доблесть и отвага» награжден 10-летний житель Брянской области Фёдор, который проявил героизм и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе Брянской области».

Следует отметить, что по факту нападения украинских террористов на два брянских села Следком РФ завел уголовное дело по статьям «о теракте, посягательстве на жизнь правоохранителей и уничтожении имущества».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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