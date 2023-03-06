Марокканские выпускники ВУЗов объявили голодовку из-за оценок за экзамен

Несколько выпускников юридических факультетов в Марокко уже более недели участвуют в голодовке, протестуя против результатов экзамена на адвоката, который состоялся в конце 2022 года, – сообщает местное интернет-издание MWN.

Как сообщает издание, Национальный комитет по делам жертв экзаменов на адвоката раскритиковал министерство юстиции Марокко и власти страны за «неуступчивость, а также за их отказ предоставить практические и разумные решения, отвечающие требованиям жертв экзаменов на адвоката».

Кроме того, Комитет выразил «большую обеспокоенность состоянием здоровья участников голодовки» и призвал власти страны исправить ситуацию.

«Споры вокруг экзамена на адвоката начались, когда в Интернете появились списки кандидатов, сдавших экзамен, в которых оказались члены семьи министра юстиции Марокко Абдельлатифа Уахби, а также родственники состоятельных и известных юристов, что вызвало подозрения в кумовстве и фаворитизме при оценке экзамена. Национальный комитет по делам жертв экзаменов на адвоката призвал правозащитные органы и ассоциации принять участие в акции протеста и заявить о своей поддержке студентов, которые призывают к справедливости и борьбе с коррупцией», – говорится в публикации MWN.

В публикации также отмечается, что протестующие выпускники призывали к отставке министра юстиции Марокко, но тот выполнять их требования отказался.

Рабат, Иван Бабурин

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