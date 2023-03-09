В Берлине разрешили «лицам с женской грудью» плавать топлес в бассейнах

Комиссия сената Берлина по вопросам юстиции, многообразия и борьбы с дискриминацией в четверг, 9 марта, официально разрешила женщинам и «лицам с женской грудью» плавать в бассейнах топлес, – передают немецкие СМИ.

Как сообщается, в решении комиссии Сената Берлина, говорится, что «плавание с обнаженным торсом впредь должно быть возможным также для лиц женского пола и, соответственно, лиц с женской грудью». Такое решение немецкими законодателями было принято после того, как женщина пожаловалась, что ей не разрешили плавать в бассейне в Берлине топлес, хотя «правила не предусматривают гендерных ограничений и лишь предписывают носить стандартный купальный костюм».

Отмечается, что плавание с обнаженной верхней частью тела для представителей всех полов допускается в бассейнах городов Зиген (Северный Рейн – Вестфалия) и Геттинген (Нижняя Саксония)». Посещать бассейн, «прикрывая только первичные половые органы в обязательном порядке», разрешено в Ганновере.

Берлин, Иван Бабурин

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