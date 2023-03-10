Жене Макрона отказали в возможности доказать, что она не трансгендер

Суд Парижа отклонил иск супруги президента Франции Брижит Макрон, который она подала против двух женщин, утверждающих, что она – трансгендер, – сообщает в пятницу, 10 марта, издание La Parisien.

В материале издания под заголовком «Трансфобные слухи: отклонен иск Брижит Макрон» говорится: «Парижский суд отклонил иск, поданный первой леди Брижит Макрон, которая в феврале 2022 года обвинила двух женщин в распространении фейк-ньюс в интернете, что она трансгендер. Суд не стал рассматривать иск о посягательстве на неприкосновенность частной жизни и право на изображение, и постановил, что факты, которые представила г-жа Макрон, нужно квалифицировать как публичную клевету».

«Брижит обратилась в суд, чтобы заставить двух женщин, одна из которых представилась «медиумом», а другая – «независимым журналистом», выплатить компенсации за то, что они опубликовали на YouTube-канале «медиума» «совершенно надуманный тезис», что Брижит Макрон, урожденная Тронье, никогда не существовала, и что это ее брат сменил пол. Эти «фейк-ньюс» получили широкий резонанс и вылились в более серьезные обвинения первой леди, а именно – в педофильских преступлениях. Параллельно с гражданским разбирательством Брижит Макрон возбудила отдельное уголовное дело о публичной клевете», – пишет La Parisien.

Напомним, что в 2021 году в журнале Faits & Documents появились слухи о смене пола первой леди Франции, после чего они начали распространяться в соцсетях. В слухах утверждалось, что супруга Макрона – трансгендер, что якобы она родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье – это девичья фамилия жены французского президента), но в свое время прошла операцию по смене пола.

Париж, Иван Бабурин

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