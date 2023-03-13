В «Одноклассниках» появились эмодзи настроения

В социальной сети «Одноклассники» появился новый сервис «Настроения». Теперь каждый пользователь сможет установить уникальный эмодзи-статус, который будет отображаться не только на странице профиля, но и в виде кастомной иконки рядом с его именем в ленте, в обсуждениях, комментариях, уведомлениях и в разделе «Друзья».

Приложение «Настроение» предлагает различные по тематике эмодзи, которые можно дополнить коротким описанием. Специально к запуску сервиса в ОК также появятся уникальные настроения от звезд: Анны Седоковой, Владимира Преснякова, Елены Темниковой, Натальи Подольской, Ольги Серябкиной, Сергея Лазарева, Вани Дмитриенко и многих других. Помимо кастомизированных настроений от звезд пользователям доступна коллекция из четырех тематических настроений, которая посвящена премьере сериала СТС «Моя мама – шпион», рассказали в пресс-службе социальной сети.

Настроение будет активно в течение трех дней, при этом пользователь может выбрать из каталога новое эмодзи или удалить его в любой момент. Установить «настроения» можно как в мобильной версии соцсети на Android и iOS, так и в десктопной версии соцсети.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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