В России десять дней будет работать «горячая линия» Роспотребнадзора

Горячая линия по вопросам реализации Федерального закона о защите прав потребителей будет работать со вторника, 14 по 24 марта, открывается по инициативе Роспотребнадзора.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится: «Горячая линия пройдет в период с 14 по 24 марта. В рамках тематического консультирования специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся реализации федерального закона о защите прав потребителей, помогут в оформлении претензий в адрес организаций, расскажут об особенностях проведения надзорных мероприятий в сфере ЗПП в период действия моратория на проверки».

«Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках горячей линии, адреса консультационных центров и пунктов можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Консультацию можно получить по телефону единого консультационного центра ведомства: 8-800-555-49-43», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Москва, Иван Бабурин

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