Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл в лотерею миллиард рублей

Нижегородский слесарь выиграл в лотерею миллиард рублей. Об этом сообщил РИА «Новости» крупнейший распространитель гослотерей «Столото».
Мужчина купил билет новогоднего тиража «Русского лото» и узнал о выигрыше из шоу «Новогодний миллиард». Однако приз он забрал только спустя два месяца.
После вычета налогов сумма выигрыша составила 850 миллионов 100 тысяч рублей.
В планах о том, куда нижегородец собирается потратить деньги, он заявил, что для начала расплатится с кредитами и купит новый автомобиль.
Нижний Новгород, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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