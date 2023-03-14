Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл в лотерею миллиард рублей

Нижегородский слесарь выиграл в лотерею миллиард рублей. Об этом сообщил РИА «Новости» крупнейший распространитель гослотерей «Столото».

Мужчина купил билет новогоднего тиража «Русского лото» и узнал о выигрыше из шоу «Новогодний миллиард». Однако приз он забрал только спустя два месяца.

После вычета налогов сумма выигрыша составила 850 миллионов 100 тысяч рублей.

В планах о том, куда нижегородец собирается потратить деньги, он заявил, что для начала расплатится с кредитами и купит новый автомобиль.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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