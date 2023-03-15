ВЦИОМ: У россиян улучшилось социальное самочувствие

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в среду, 15 марта, заявил, что показатели социального самочувствия россиян сегодня лучше, чем до 24 февраля 2022 года, – сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В эфире радиостанции Федоров, в частности, сказал: «Самочувствие у нас после 24 февраля улучшилось, а не ухудшилось, и весьма значительно. Были некоторые моменты снижения. Это связано, прежде всего, с событиями августа-сентября, это частичная мобилизация, дальше было оставление Херсона, Харьковщины. Сложная ситуация. Да, там было некоторое снижение, но потом опять подъем».

«Хотя данные исследований парадоксальны и контринтуитивны, улучшение самочувствия россиян – довольно устойчивый тренд», – отметил глава ВЦИОМ.

Москва, Иван Бабурин

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