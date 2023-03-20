Россиянин узнал от работодателя о своей смерти полгода спустя

Житель Пензенской области был вынужден обратиться в суд, чтобы доказать, что он живой. Об этом сообщает пресс-служба Бековского районного суда.

Запрос от органов Пенсионного фонда России получил работодатель мужчины. В ПФР заявили, что сотрудник числится мертвым, а значит компания должна провести сдачу кадрового мероприятия «Увольнение». При этом в фонде рекомендовали уточнить в ЗАГСе, на кого была составлена актовая запись и кому было выдано свидетельство о смерти мужчины.

Оказалось, что гражданин «умер» по документам в сентябре 2022 года. Основанием для государственной регистрации смерти явилось медицинское свидетельство о смерти заявителя. Примечательно, что в записи акта не было данных о месте рождения, гражданстве, месте жительства и документе, удостоверяющего его личность.

Суд пришел к выводу, что данную актовую запись о смерти соотнести с личностью заявителя нельзя, поскольку достаточные для идентификации сведения в актовой записи не отражены. Судья удовлетворил заявленное требование и вынес решение об установлении факта нахождения гражданина в живых.

Пенза, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»