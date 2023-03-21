«Одноклассники» запустили интерактивный квиз в честь Дня поэзии

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с порталом «Культура.РФ» подготовила серию активностей, посвященную Всемирному дню поэзии.

В честь этой даты в официальной группе проекта сегодня можно пройти викторину «Помните ли вы стихотворения из школьной программы?». Тест состоит из десяти вопросов. Пользователям нужно правильно продолжить знаменитые строки русских классиков: Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Сергея Есенина, Федора Тютчева, Афанасия Фета и многих других.

Также в группе «Культура. РФ» можно послушать аудиоверсии стихотворений отечественных поэтов: произведения Николая Гумилева и Александра Блока в исполнении Евгения Евтушенко, сочинения Осипа Мандельштама, которые читает актер Сергей Юрский, сборник стихов Марины Цветаевой и поэму Владимира Маяковского «Облако в штанах».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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