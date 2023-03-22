В России сокращается количество банкоматов

В России по итогам 2022 года зафиксировано снижение количества банкоматов на 10,7 тысячи устройств, что стало максимальным сокращением с 2015 года, – сообщает РИА Новости

Агентство со ссылкой на данные Центробанка РФ пишет, что согласно статистике на начало января 2023 года в стране работало 179,7 тысячи банкоматов против 190,4 тысячи годом ранее, что стало рекордным сокращением, начиная с 2015 года, когда количество устройств сократилось за год на 16,6 тысячи.

«В прошлом году больше всего было свернуто банкоматов с функцией выдачи наличных денег – 6,4 тысячи, до 114,3 тысячи устройств, что стало минимальным их количеством за одиннадцать лет», – говорится в публикации РИА Новости.

Следует отметить, что снижение числа банкоматов в России продолжается с 2014 года, Исключением стал 2019 год, тогда количество аппаратов увеличилось на 1,6 тысячи штук. Однако, позже банки вновь начали убирать устройства,. Так, в 2020 году в России недосчитались 2,6 тысячи банкоматов, а в 2021 году – 9,6 тысячи.

Москва, Иван Бабурин

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