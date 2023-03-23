Голландский министр природы призвала отстреливать кошек ради спасения птиц

Министр по делам природы и азота Нидерландов Кристианна ван дер Валь призвала отстреливать хищников, в том числе кошек, поскольку из-за них сокращается численность луговых птиц, – сообщает в четверг, 23 марта, сетевое издание NieuweOogst.

Издание пишет, что министр природы заявила: «Предотвращение охоты хищников и кошек на луговых птиц становится все более приоритетной мерой защиты сельскохозяйственного природопользования и ландшафтного управления. К сожалению, кошки не входят в число промысловых видов, и охота на них запрещена,поэтому отстрел возможен только в контексте контроля вреда от этих животных. Хочу отметить, что предложение Партии защиты животных отлавливать, стерилизовать и чипировать кошек имеет смысл только для контроля популяции. После возвращения бездомных кошек в дикую природу они продолжают охотиться на уязвимые виды птиц».

Амстердам, Иван Бабурин

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