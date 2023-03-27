Популярные авторы «Одноклассников» теперь зарабатывают больше 100 тысяч в месяц

Социальная сеть «Одноклассники» к своему 17-летию подвела первые итоги новых программ поддержки и монетизации авторов.

ОК активно развивают контентную платформу, помогают существующим авторам на платформе расти, привлекают новых и инвестируют в контент. С ноября 2022 года все авторы в ОК могут не только найти лояльную аудиторию в соцсети, но и заработать на развитии своего блога – благодаря новым программам монетизации.

Авторы в ОК могут зарабатывать на публикации видео и любом контенте, который пользователи видят в своей ленте. С теми авторами, которые участвуют в программах монетизации, ОК делятся выручкой от рекламы в видео или рядом с их публикациями в ленте.

За первые месяцы действия монетизации к программам присоединились более 1000 авторов, групп и медиа с уникальным контентом. И уже сейчас наиболее успешные авторы зарабатывают более 100 тыс рублей в месяц только с помощью официальных инструментов соцсети. ОК продолжают регулярно принимать авторов в монетизацию. Новую заявку может отправить любой администратор группы, которая соответствует всем необходимым критериям.

Благодаря новым программам монетизации авторы в ОК стали зарабатывать в два раза больше в сравнении с доходами от прежних партнерских программ. Общая сумма ежемесячных выплат авторам от ОК выросла год к году на 160%, средний доход одного автора в месяц – на 99%.

Монетизация мотивирует авторов публиковать больше качественного и интересного контента в ОК. Например, авторы в программе монетизации видео публикуют длинные и короткие ролики в четыре раза чаще по сравнению с другими группами.

В 2022 году «Одноклассники» стали позиционировать себя как платформу для хобби и активно инвестируют в уникальный контент об увлечениях – в том числе привлекают топовых блогеров рунета на платформу и поддерживают всех авторов, которые публикуют тематический контент.

В программах монетизации ОК больше всего зарабатывают авторы с блогами о наиболее популярных увлечениях пользователей: путешествия, авто, кулинария, юмор, дом и сад. Лидерами по доходам с момента запуска обеих программ монетизации стали блог про музыку «Неугомонная», тревел-блог Вокруг Светы, видеорецепты Калниной Натальи, лайфстайл-группа Двое и алоэ, официальная группа проекта «Прогулки по Москве» Александра Усольцева.

Контент в отдельном сервисе «Увлечения», который ОК запустили в сентябре 2022 года, уже смотрят 21,4 млн человек в месяц, а самые активные пользователи проводят в сервисе на 40% больше времени по сравнению с первым месяцем после запуска. Сервис помогает авторам развивать свой видеоконтент по тематикам хобби и находить новую заинтересованную аудиторию. Самыми быстрорастущими авторами в тематиках хобби стали группа Евгении Полевской «Это Просто» (+100 тыс подписчиков), группа Борщ (+90 тыс подписчиков), блог Шебби-Шик (+54 тыс подписчиков), группа Миса и Лёлик (+51 тыс подписчиков), кулинарный блог Сталика Ханкишиева (+50 тыс подписчиков), автоблогер Настя Туман (+41 тыс подписчиков) и садовый гид Лариса Зарубина (+21 тыс подписчиков).

ОК также поддерживают активных авторов при помощи обновленных систем рекомендаций контента: алгоритмы соцсети предоставляют аудиторию как можно большему количеству авторов и тем самым увеличивают разнообразие контента на платформе. Сейчас уже почти половина ленты пользователей ОК (46%) – это контент групп, авторов и медиа. Благодаря этому растут и охваты создателей контента: в первом квартале 2023 года суммарные просмотры публикаций всех авторов и медиа в ОК выросли на 85% год к году.

Москва, Елена Владимирова

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