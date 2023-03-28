Популярный актер рассказал о хобби своих детей в первом выпуске шоу «ОКнутые люди»

Сегодня, 28 марта, в «Одноклассниках» вышел первый выпуск собственного шоу о хобби – «ОКнутые люди» с Сергеем Буруновым». Серия уже доступна в профильной группе в соцсети.

По замыслу авторов, зрители вместе с популярными блогерами и артистами на протяжении 8 эпизодов будут угадывать хобби героев. В течение всего сезона зрители узнают о более 40 необычных увлечениях пользователей от экстрим-вокала до невероятных трюков на мотоцикле.

В первой серии за победу боролись команды Азамата Мусагалиева и Яны Кошкиной против Зои Яровицыной и Дениса Дорохова. Звездам предстояло узнать, есть ли среди участников фристайл-рэпер, тайский боксер, акробат на роликах или трюкач на самокате.

«Одноклассники» пообщались с Денисом Дороховым, который в команде с Зоей Яровицыной угадывал хобби участников шоу. Денис поделился тем, какое увлечение героев шоу ему запомнилось больше всего, и какие хобби есть у его детей. Также актер рассказал, кого считает самым талантливым человеком в его жизни.

– Какое из увиденных хобби вы бы хотели попробовать и почему?

– Из всех увлечений участников шоу мне больше всего запомнился самокат. Я бы хотел попробовать и сам как-нибудь съехать на нём с трамплина.

– Какое увлечение у ваших детей и как вы помогаете его развивать?

– Мой старший сын любит самбо, футбол и шахматы, а младший – вокал. Он очень хорошо поёт песни «Короля и шута», поэтому мы попробовали записать его на вокал.

– Назовите самого талантливого человека, которого вы знаете, и почему?

– Наверное, мой отец – самый талантливый из моих близких. Он круто делает всё, чем бы ни занимался, и доводит это до конца. Это очень большой пример для меня.

– Дайте совет начинающим комикам, как настроиться на первое выступление и не нервничать перед выходом на сцену?

– Я нервничаю всегда, но просто делаю шаг на сцену или в кадр. Перед выходом я могу очень сильно переживать, но заставляю себя успокоиться и начать выступать.

Москва, Елена Владимирова

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