Популярный актер рассказал о хобби своих детей в первом выпуске шоу «ОКнутые люди»

Сегодня, 28 марта, в «Одноклассниках» вышел первый выпуск собственного шоу о хобби – «ОКнутые люди» с Сергеем Буруновым». Серия уже доступна в профильной группе в соцсети.
По замыслу авторов, зрители вместе с популярными блогерами и артистами на протяжении 8 эпизодов будут угадывать хобби героев. В течение всего сезона зрители узнают о более 40 необычных увлечениях пользователей от экстрим-вокала до невероятных трюков на мотоцикле.
В первой серии за победу боролись команды Азамата Мусагалиева и Яны Кошкиной против Зои Яровицыной и Дениса Дорохова. Звездам предстояло узнать, есть ли среди участников фристайл-рэпер, тайский боксер, акробат на роликах или трюкач на самокате.
«Одноклассники» пообщались с Денисом Дороховым, который в команде с Зоей Яровицыной угадывал хобби участников шоу. Денис поделился тем, какое увлечение героев шоу ему запомнилось больше всего, и какие хобби есть у его детей. Также актер рассказал, кого считает самым талантливым человеком в его жизни.
– Какое из увиденных хобби вы бы хотели попробовать и почему?
– Из всех увлечений участников шоу мне больше всего запомнился самокат. Я бы хотел попробовать и сам как-нибудь съехать на нём с трамплина.
– Какое увлечение у ваших детей и как вы помогаете его развивать?
– Мой старший сын любит самбо, футбол и шахматы, а младший – вокал. Он очень хорошо поёт песни «Короля и шута», поэтому мы попробовали записать его на вокал.
– Назовите самого талантливого человека, которого вы знаете, и почему?
– Наверное, мой отец – самый талантливый из моих близких. Он круто делает всё, чем бы ни занимался, и доводит это до конца. Это очень большой пример для меня.
– Дайте совет начинающим комикам, как настроиться на первое выступление и не нервничать перед выходом на сцену?
– Я нервничаю всегда, но просто делаю шаг на сцену или в кадр. Перед выходом я могу очень сильно переживать, но заставляю себя успокоиться и начать выступать.
Москва, Елена Владимирова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube