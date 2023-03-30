На аукцион в Швейцарии выставлен скелет тираннозавра

В Швейцарии на аукцион в Цюрихе, запланированный на 18 апреля, выставлен скелет гигантского тираннозавра по кличке «Тринити», высотой 3,9 метра и длинной 11,6 метра, – сообщает в четверг, 30 марта, агентство Reuters.

В интервью агентству владелец аукционного дома Сирил Коллер, в частности, сказал: «Ожидается, что скелет гигантского хищника по имени TRX-293 Trinity высотой 3,9 метра и длинной 11,6 метра. Название этого скелета «Тринити» означает то, что он состоит из трех частей, и все они были найдены в США. Вторая часть названия происходит от количества косточек в его скелете – 293».

«Ожидается, что он обойдет покупателю от 5 миллионов (5,43 миллиона долларов) до 8 миллионов швейцарских франков (8,70 миллиона долларов). Это всего лишь третий скелет тираннозавра, выставленный на аукцион, и первый в Европе. Два других, обнаруженных в Северной Америке, по имени Сью и Стэн, были проданы за 8,4 миллиона долларов и 31,8 миллиона долларов в 1997 и 2020 годах, соответственно. Вероятным покупателем нашего «Тринити», скорее всего, станет частное лицо. Однако уверен, что скелет не осядет в частной коллекции и что публика все равно увидит его в будущем», – заявил представитель аукционного дома.

В свою очередь, палеонтолог из Музея динозавров Ааталя в Швейцарии Ханс Якоб-Сибер сказал, что находки окаменелостей T-Rex чрезвычайно редки.

«Это не слепок и не копия, это – оригинал. Их очень и очень мало. До семидесятых -восьмидесятых тираннозавров было обнаружено меньше дюжины, большинство из которых уже находятся в музеях США. Почти все такие окаменелости хранятся в музеях, а это означает, что этот экземпляр вызовет огромный интерес, когда будет выставлен на продажу», – отметил швейцарский палеонтолог.

Цюрих, Иван Бабурин

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