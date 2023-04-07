В «Одноклассниках» покажут чемпионат мира по шахматам

Посмотреть прямые трансляции матча за звание чемпиона мира по шахматам можно будет в «Одноклассниках». Соцсеть покажет игру финалистов турнира претендентов 2022 года Яна Непомнящего и Дин Лижэня. Постоянной ведущей на матчах будет международный гроссмейстер Мария Фоминых.

Матч за первенство мира по шахматам начнется 9 апреля в Астане. До 1 мая пользователи смогут посмотреть трансляции главного события года в мире шахмат в группе ОК «Формула шахмат». Комментаторами турнира станут двукратный победитель командных чемпионатов мира в составе сборной России Александр Морозевич и шестикратный чемпион Европы среди юниоров, рекордсмен по количеству побед в этапах Кубка России Павел Понкратов. Также комментировать матч в группе «Одноклассников» будут гроссмейстеры Валентина Гунина, Клементий Сычев, Ольга Баделько и Ниджат Абасов.

А еще для пользователей соцсети будут доступны тематические рамки в приложении: «Ход конем», «Играю в шахматы», «Играю как гроссмейстер» и «Ход королевы».

Москва, Марина Иванова

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