Британские ветеринары вылечили от алкоголизма лабрадора

Собаку породы лабрадор, страдавшую от алкоголизма, спасли британские ветеринары, – сообщает в пятницу, 7 апреля, The Telegraph.

В публикации британского издания говорится, что в приют для бездомных животных после смерти хозяина поступили двухлетний лабрадор Коко и еще одна собака. Поскольку псы бились в судорогах, им сразу была оказана неотложная помощь. Позже выяснилось, что у животных абстиненция, как следствие алкогольной зависимости.

Собеседники из приюта рассказали The Telegraph, что собаки стали зависимы от алкоголя, поскольку их хозяин оставлял алкогольные напитки перед тем, как пойти спать.

«Вторая собака умерла, все попытки ее спасти не увенчались успехом, а лабрадору Коко удалось выздороветь. Он находился под наркозом в течение четырех недель во избежание повторения судорог. Сейчас он кажется здоровым физически, но иногда все еще тревожен, поэтому жить в другой семье. пока еще не готов. Хотя в последнее время состояние пса стало значительно лучше», – сообщили британские ветеринары.

Лондон, Иван Бабурин

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