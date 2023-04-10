«Одноклассники» запустили проект по истории денег

Социальная сеть «Одноклассники» вместе с музеем Банка России запустили проект «Секреты денег: от истории к современности». Пользователи смогут узнать об эволюции финансов, о коллекционировании монет и купюр, а также о правилах нумизматов.

Серия образовательных материалов появится с 10 по 16 апреля в группе «Музей Банка России» в ОК, а 14 апреля в соцсети пройдет прямой эфир с главным историком Центробанка Александром Бугровым, который расскажет о защитных признаках на купюрах от первых бумажных денег до наших дней.

К старту проекта пользователи смогут отправить тематические стикеры с устойчивыми выражениями про деньги: «Золотые слова», «В грош не ставишь», «Не склад, а клад!» и другие. А еще все желающие могут пройти интерактивный квиз «Что можно было купить на копейки и рубли разных времен» и проверить свою интуицию в вопросах стоимости товаров со времен копейки Ивана Грозного.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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