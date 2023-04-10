В России добыли алмаз в форме сердца

В компании АО «Севералмаз» в понедельник, 10 апреля, сообщили, что на месторождении в Архангельской области был добыт алмаз в форме сердца.

В сообщении на странице пресс-службы предприятия в «ВКонтакте» говорится: «Алмаз в форме сердца добыли на месторождении в Архангельской области. Добыто на ГОКе месторождения имени М.В. Ломоносова. Настоящее богатство Русского Севера!»

Сообщается, что драгоценный камень имеет вес 16,64 карата.

Архангельск, Иван Бабурин

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