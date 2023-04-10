В Испании начался эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

В городском совете испанской Валенсии в понедельник, 10 апреля, сообщили, что с сегодняшнего дня в муниципалитете начался эксперимент по четырехдневной рабочей неделе, – сообщают местные СМИ.

В сообщении, распространенном мэрией Валенсии, в частности, говорится: «Валенсия станет первым городом в мире, который проведет пилотный месячный проект по 32-часовой рабочей неделе. Эксперимент продлится до 7 мая. На все понедельники, которые объявлены выходными, выпадают праздничные дни в Валенсии».

В госсовете Валенсии также рассказали, что «эксперимент призван проанализировать, как сокращенная рабочая неделя влияет на такие аспекты, как здоровье и благополучие местных жителей, окружающую среду и экономику, особенно в сфере торговли, гостеприимства и досуга. Результаты будут представлены в июле».

Следует напомнить, что тестирование сокращенной рабочей недели в Испании начали еще в декабре 2022 года. Государство заявило, что готово компенсировать фирмам дополнительные расходы, если они возникнут, на что выделено 10 млн. евро.

Валенсия, Иван Бабурин

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