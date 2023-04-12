«Одноклассники» запустили интерактивный квиз ко Дню космонавтики

Сегодня отмечается 62-я годовщина полета Юрия Гагарина в космос. Социальная сеть «Одноклассники» и Музей космонавтики запустили к празднику интерактивную онлайн-программу. Пользователи могут проверить свои знания в тематическом квизе, пройти квест от настоящего космонавта и поймать космическое настроение.

Как рассказали в пресс-службе соцсети, с 12 по 16 апреля в официальной группе Музея космонавтики в ОК можно узнать о первых достижениях в освоении, а также принять участие в фотомарафоне, посвященном отечественной космонавтике.

12 апреля Музей космонавтики выпустит эксклюзивный видеоквест с Александром Мисуркиным – Героем России, летчиком-космонавтом РФ. Он загадает по одному экспонату из каждого зала музея, а в конце дня редакция проекта объявит семь победителей, которые первыми назовут правильные ответы. Также пользователи смогут зарядиться по-настоящему космическим настроением. Музей космонавтики выпустил тематический набор в сервисе «Настроения», в котором будут экспонаты музея, звезды и планеты.

К старту проекта пользователи смогут установить тематические рамки на аватар в ОК в приложении «Волшебные рамки». Они были отобраны с помощью конкурса по созданию рамок в группе Музея космонавтики.

Кроме того, в сервисе «Увлечения» появился раздел с видео на космическую тематику. В отдельной вкладке можно найти архивные видеоролики от Музея космонавтики и Роскосмоса.

Москва, Ангелина Сергеева

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