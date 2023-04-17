На Крым идут ливни и похолодание

В течение новой рабочей недели погода в Крыму будет нестабильной. Температура в дневные часы будет колебаться от 8 до 23 градусов тепла. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, в понедельник, 17 апреля, на полуострове ожидается до +23 градусов, а во вторник погода начнет портиться, пойдут дожди. При этом в Крыму сохранится тепло – до +22 градусов, но уже в среду на полуостров начнет прорываться холодный фронт, который принесет интенсивные ливни, отметил синоптик. По его словам, столбики термометров опустятся до +13…18 градусов.

В четверг дожди похолодание усилится, днем будет максимум +11…16 градусов, что ниже климатической нормы.

Пятница, как отметил Тишковец, станет самым холодным днем недели, «будут идти сильные обложные дожди». В дневные часы столбики термометров поднимутся не выше +8…13 градусов. Потепление ожидается уже в выходные – температура воздуха поднимется до +15…20 градусов.

Симферополь, Наталья Петрова

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