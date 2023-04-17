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Понедельник, 17 апреля 2023, 14:34 мск

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Военнослужащие в зоне СВО столкнулись со змеями

С наступлением весны у российских военнослужащих в зоне спецоперации появился новый враг – змеи.

Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Кусают больно и неприятно. Хуже клещей, которые на СВО тоже есть. Поэтому медрота 53 полка запасается иммуноглобулином и антидотами. Проблема в том, что для их хранения нужны особые температурные условия. Поэтому во время визита договорился с парнями, что помогу им приобрести для временного госпиталя холодильные камеры. Выделил средства», – написал Иванов в своем телеграм-канале.

Добавим, что на Урале случаев нападения змей на людей в этом году пока не зарегистрировано. В Роспотребнадзоре рассказали, что обычно это происходит в июне-июле.


Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2023, РИА «Новый День»

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