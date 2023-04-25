Мать Майкла Джексона судится с его душеприказчиками по поводу наследства.

Как сообщают СМИ, душеприказчики Майкла Джон Бранка и Джон Макклейн пойдут в суд вместе с 92-летней Кэтрин Джексон в течение месяца.

Напомним, что Майкл Джексон умер в возрасте 50 лет 25 июня 2009 года, оставив наследство своим трем детям – Принсу, Пэрис и Бланкету, и, в то же время, обеспечил средствами к существованию Кэтрин на всю оставшуюся жизнь за счет ренты, оцениваемой в 67 000 долларов.

Кэтрин с условиями разделения наследства не согласилась, судебная тяжба идет уже несколько лет. Исполнители последеней воли Майкла утверждают, что если бы не они, от наследия Джексона не осталось бы ни копейки: «Когда мы взяли дело в свои руки, там все было близко к краху из-за долга Майкла в размере более 400 миллионов долларов, который накапливался на его активах. Более значительным и не имеющим достаточной ликвидности даже для выплаты процентов», – утверждали Бранка и Макклейн, обратившись к судье в ноябре с просьбой отклонить исковые требования Кэтрин. «Думая творчески, приложив много усилий, а также благодаря гениальности Майкла, мы превратили MJJ Business в прибыльное предприятие», – отмечают душеприказчики.

Москва, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»