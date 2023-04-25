Индия обгонит Китай и станет самой густонаселенной страной мира не к середине года, а уже к концу месяца

Уже к концу апреля 2023 года Индия обгонит Китай и станет самой густонаселенной страной мира.

Как сообщает Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам (UNDESA), «к концу этого месяца население Индии, как ожидается, достигнет 1,425 миллиарда человек, что сравняется с населением материкового Китая, а затем превысит его».

Таким образом, обгон произошел раньше, чем ожидалось в годовом отчете Организации Объединенных Наций о состоянии населения мира на прошлой неделе. Согласно более ранним подсчетам, данный результат ожидался к середине года.

Москва, Елена Васильева

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